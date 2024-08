Il ritorno a casa dopo il parto è un momento bellissimo ma pieno di timori e dubbi. Per questo, la mamma può scegliere di essere seguita dalle operatrici del consultorio.

Dopo il parto, con la dimissione, inizia una nuova avventura. Si torna a casa, ma non si è soli, Enrica Ronca (Responsabile del Consultorio di Cremona) e Martina Dester (Assistente Sanitaria del Consultorio di Cremona) spiegano in cosa consiste l’assistenza domiciliare per mamma e neonato. Per saperne di più è on line il decimo video che descrive il percorso nascita dell’Asst di Cremona.

IL CONSULTORIO «IN CASA»

“Al momento della dimissione, alla mamma è offerta la possibilità di ricevere assistenza al domicilio – spiega Ronca – Se la mamma accetta, gli operatori del Consultorio si mettono in contatto diretto con lei e valutano insieme la situazione per poter offrire un sostegno differenziato e personalizzato”.

VISITA DOMICILIARE, PER STARE NEL PROPRIO AMBIENTE

“Il servizio di continuità assistenziale prevede la possibilità di richiedere una visita domiciliare, in modo che mamma e bambino possano rimanere nel loro ambiente. Solitamente, le visite domiciliari vengono gestite dall’assistente sanitaria in collaborazione con l’ostetrica, in base ai bisogni della neomamma”, spiega Martina Dester.

“Oltre al sostegno materno – continua Dester, – viene eseguita anche una valutazione del neonato, che viene pesato; inoltre, la mamma riceve informazioni riguardo la cura e l’igiene del piccolo o della piccola (soprattutto nei primi giorni), l’allattamento, l’alimentazione, la contraccezione e tanto altro”.

DIALOGO E PROPOSTE DI GENITORIALITÀ

“Decisamente importante è il dialogo con la mamma e papà – conclude Dester – che si concretizza con la proposta delle iniziative che il consultorio propone a favore della genitorialità. Ad esempio, i corsi gratuiti e settimanali su diversi temi legati allo sviluppo del bambino, la possibilità di richiedere un supporto psicologico o un colloquio con le assistenti sociali nel caso in cui la mamma ne sentisse il bisogno”.

