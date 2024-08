Il mito del Ferragosto c’è, ma è cambiato quantomeno nel territorio cremonese. Così sembra dal riscontro degli operatori del settore turismo, che spiegano come le prenotazioni delle vacanze riguardino per lo più i periodi pre o post 15 agosto.

Quest’anno la tendenza per chi “fa il ponte” è trascorrerlo in compagnia di famigliari e amici, magari a tavola; poi quanti hanno una casa di proprietà lontano dall’afa della pianura padana, chiaramente ne approfittano.

I soggiorni mare vanno sempre per la maggiore fra le richieste alle agenzie viaggi, con le destinazioni classiche in Italia (Puglia, Sardegna) e in Europa (isole della Grecia e della Spagna). Sul lungo raggio piace l’Africa, con mete quali Kenya e Tanzania che uniscono mare e safari in un tripudio di natura. Nel 2024 si registra inoltre un ritorno dell’Asia.

Chi invece ha terminato le ferie estive, se può pensa già alla prossima valigia con preventivi per il periodo invernale e in particolare Capodanno.

