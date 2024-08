Alessandro Guarnieri ha vissuto 37 anni in stato semi vegetativo. In Emilia Romagna, la prima delibera regionale per il suicidio assistito. Staccare o amare?

Cristiano Guarneri, scrittore e giornalista di Mondo Padano, prova a raccontare che in un mondo dove tutto sembra buio, le luci non mancano mai. Le fa con un podcast che raccoglie storie vere, piccole e grandi. Una sorta di mappa che rimette l’uomo davanti al senso della propria vita.

Sono 11 le puntate del podcast “Dove ti ho visto” che proponiamo ai nostri lettori. Le potete ascoltare anche nella sezione dedicata su Cremonaoggi.it

