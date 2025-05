Si è svolta giovedì mattina la riunione del Comitato per l’ordine e la Sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Antonio Giannelli, allo scopo di fare il punto sull’attuazione delle nuove normative legate al Daspo urbano.

Dopo il Comune di Cremona, un po’ alla volta anche le altre amministrazioni comunali stanno adeguando i regolamenti di Polizia Locale al fine di rendere applicabile la normativa in questione.

Il confronto, a cui come sempre hanno preso parte i vertici delle forze dell’ordine cremonesi e le istituzioni, è servito anche per fare il punto sulle azioni messe in campo e sui risultati ottenuti, ma anche per pianficarne di ulteriori.

Continuano quindi i servizi di controllo straordinario del territorio, specialmente nelle aree sensibili, volto a garantire la sicurezza, e a scongiurare fenomeni di violenza. lb

© Riproduzione riservata