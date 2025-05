Habemus Papam. La fumata bianca è uscita alle 18.08 dal camino di san Pietro, a Roma, segno che il conclave ha finalmente trovato l’intesa sull’elezione del nuovo Pontefice. Un risultato raggiunto alla quarta fumata, dopo le votazioni andate a vuoto dei due giorni precedenti.

I 133 cardinali si erano ritrovati giovedì mattina prima delle 8 nel Palazzo Apostolico, per celebrare Messa e Lodi nella Cappella Paolina. Quindi, poco dopo le 9.15 erano tornati nella Cappella Sistina per recitare l’Ora media e procedere alle prime due votazioni.

Anche a Cremona le campane del Duomo hanno iniziato a suonare a festa, per contribuire alla gioia per l’elezione del Papa. Ora grande è l’attesa per conoscere il nome del Pontefice.

Ore 18.40. Si attende l’uscita del cardinale protodiacono Dominique Mamberti, che dalla Loggia delle Benedizioni della Basilica di San Pietro proclamerà il nome del Pontefice, utilizzando la tradizionale formula “Annuntio vobis gaudium magnum, habemus Papam…”. Quindi il nuovo Papa si affaccerà per salutare i fedeli presenti in Piazza San Pietro, il cuoi numero continua ad aumentare minuto dopo minuto.

Ore 19.13 – Il protodiacono ha finalmente annunciato il nome del nuovo pontefice: si tratta di Robert Francis Prevost, 69 anni, americano, che prenderà il nome di Leone XIV.

SEGUONO AGGIORNAMENTI

