Toccherà anche il territorio cremonese la marcia “InSuperAbile – la staffetta dell’inclusione” che per la quarta edizione porterà sul cammino ragazzi e ragazze con disabilità motorie e cognitive, per affermare che le barriere non esistono, e se esistono possono essere superate.

Oltre 200 partecipanti e 15 associazioni di tutta Italia per 6 ambiti di patologie e disabilità, 2.700 km percorsi, 140 Comuni toccati, quasi 80 giorni di cammino che hanno portato i partecipanti fino alla punta estrema di Santa Maria di Leuca nel 2023. Quest’anno la staffetta è “tornata a casa”, dove tutto è iniziato quattro anni fa e si articolerà lungo la via dell’Oglio.

La partenza, a piedi, è prevista dalla fonte del fiume presso il Passo del Tonale a 1.883 mt di altezza. Percorrendo alcune tratte dell’antica Via Valeriana e del Cammino di Carlo Magno si scenderà fino a fondovalle.

Le tappe in cammino ci porteranno ad attraversare i piccoli ma magnifici borghi dell’alta Valle Camonica, ricchi di storia e tradizioni millenarie, oltre che il Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri.

A Darfo Boario, dove il fiume Oglio entra nel Lago d’Iseo, si terrà il cambio di staffetta e si proseguirà in bicicletta oppure a bordo di tandem speciali.

Dopo aver fiancheggiato le sponde del Lago d’Iseo ed attraversato il territorio della Franciacorta, pedalata dopo pedalata ci si immergerà nei parchi fluviali dell’Oglio Nord e Oglio Sud e poi verso la placida distesa padana fino a San Matteo delle Chiaviche, dove il fiume si getta nel Po. Da lì si rientrerà su Cremona e proprio da qui partirà il tratto conclusivo, il 6 settembre per arrivare dopo 50 km in bici a Brescia, in piazza della Loggia.

Nata da un’idea del dottor Gabriele Rosa, presidente di Associazione Lamu e ASD Rosa Running Team, InSuperAbile viene organizzato in collaborazione con altre due associazioni bresciane: Se Vuoi Puoi e PedalAbile.

Le associazioni che quest’anno parteciperanno alla marcia sono: Centro Bresciano Down, Coop. Lavorare Insieme ( della prov. di Bergamo), Coop. San Martino, Diversamente Odv + Progetto Filippide Cagliari Sud Sardegna, La nuova cordata, Cascina Clarabella, oltre a Se Vuoi Puoi e PedalAbile.

Il progetto si rivolge principalmente a persone con patologie o disabilità fisiche e cognitive ma anche a persone in salute, di qualsiasi età. Quest’anno, come nelle passate edizioni, ad accompagnare i camminatori ed i ciclisti ci saranno partecipanti esterni e volontari che, avendo sposato la mission, hanno deciso di unirsi al gruppo.

L’inclusione sociale ha l’obiettivo di eliminare qualunque forma di discriminazione all’interno di una società, ma sempre nel rispetto della diversità. Per divulgare questo importante concetto e diritto il progetto InSuperAbile utilizza il cammino quale metafora della vita e della società. In gruppo per sostenersi l’un l’altro, ognuno differente ed unico, con le proprie difficoltà dettate a volte dalle patologie, altre dalla disabilità, dall’età, dal proprio vissuto, ma tutti assolutamente accolti perché parte di un tutto.

Maggiori dettagli verranno diffusi il prossimo 27 agosto nella conferenza stampa prevista in Sala Giudici di Palazzo Loggia a Brescia.

