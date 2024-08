I tagli dello Stato ai Comuni (circa 300mila euro in meno per Cremona), la delega al personale, il ruolo di vicesindaco. Per Francesca Romagnoli, fino a pochi mesi fa presidente del Quartiere Cascinetto – Concordia – Villetta, un mese impegnativo per prendere contatto con i tanti capitoli aperti nel nuovo incarico.

Tre i concorsi aperti in questo momento, la priorità è coprire l’organico delle scuole (nidi e infanzia) comunali oltre all’assunzione di nuovi agenti di polizia locale. “L’incarico di vicensindaco? Una bella responsabilità, come qualunque cosa si intraprenda con coscienza”.

