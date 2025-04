In occasione della Giornata Mondiale della Salute, l’Asst di Cremona organizza una serie di eventi rivolti in particolare a donne in gravidanza, genitori e neogenitori che si svolgeranno dal 7 all’11 aprile.

Il tema scelto quest’anno dall’Oms è “Un inizio sano, un futuro pieno di speranza”; è per questo che tutte le iniziative promosse, in collaborazione con Regione Lombardia e Ats Val Padana mettono al centro la salute della donna e dei bambini.

Il programma della settimana è ricco di iniziative e incontri che coinvolgono la Patologia neonatale dell’Ospedale di Cremona, i Consultori di Cremona e di Casalmaggiore e i centri vaccinali.

Disostruzione pediatrica: conoscere può salvare la vita

7 aprile 2025, ore 17 – Consultorio di Casalmaggiore (Piazza Garibaldi 3, primo piano) – Partecipazione libera.

L’ostruzione delle vie aeree negli adulti è un evento raro, e nella maggior parte dei casi si risolve con un intervento precoce. “Nei bambini invece ha una gravità maggiore”, evidenzia Enrica Mantovani (responsabile del Consultorio di Casalmaggiore). “Nei primi anni di vita gli episodi sono maggiormente frequenti, e sapere esattamente cosa fare è fondamentale”. L’incontro ha lo scopo di fornire indicazioni teorico-pratiche sulle manovre di disostruzione delle vie aeree nel lattante.

Latte materno, “tutta salute”

8 aprile, ore 15 – Patologia Neonatale, Ospedale di Cremona (piano R – lato destro) – Partecipazione libera.

Nel reparto di Neonatologia dell’Ospedale di Cremona si parlerà dell’importanza del latte materno per la salute futura del neonato. “Il latte materno non è solo il modo di alimentazione più naturale nella prima infanzia, ma è anche una misura di salute pubblica”, afferma Bruno Drena (direttore dell’UO di Patologia Neonatale). “Molti studi scientifici ci dicono che i bambini che sono stati allattati nei primi mesi di vita, nell’età adulta hanno un rischio minore di sviluppare malattie croniche come quelle cardiovascolari, metaboliche, renali e oncologiche. Il sostegno dell’allattamento materno può generare un impatto significativo sulla salute pubblica, anche di più generazioni.”

Come prevenire e affrontare gli incidenti domestici

10 aprile, ore 17 – Consultorio di Cremona (Via San Sebastiano, 14) – Partecipazione libera.

Nel primo incontro che si parlerà di incidenti domestici e disostruzione delle vie aeree. “Gli incidenti domestici rappresentano un problema di grande interesse”, afferma Beatrice Malcontenti (Coordinatrice del Consultorio di Cremona). “Cadute, ferite, ingestione di corpi estranei, soffocamento e intossicazioni sono alcune fra le tante disavventure che possono succedere a casa, soprattutto ai bambini piccoli. Durante il confronto con i partecipanti daremo alcuni consigli per prevenire questi incidenti e, soprattutto, per attivare gli adeguati interventi di primo soccorso.”

Vaccini in gravidanza, protezione per il neonato

11 aprile, ore 10:30 – Consultorio di Cremona (Via San Sebastiano, 14) – Partecipazione libera

È possibile vaccinarsi anche in gravidanza? Quali sono i vantaggi e gli effetti collaterali? Quali sono i vaccini raccomandati in gravidanza, e quale il calendario vaccinale del bambino? Questi i temi che verranno affrontati durante l’incontro, perché “Non tutti sanno che quando la donna incinta riceve un vaccino, non protegge solo sé stessa, ma dona una protezione precoce anche al suo bambino”, afferma Antonella Laiolo (direttrice della SC di Vaccinazioni e Sorveglianza delle Malattie Infettive). “In particolare, durante la gravidanza sono raccomandati il vaccino antinfluenzale, e quello contro la pertosse.”

Meningococco B: Vax Day per gli adolescenti

10 aprile 2025 dalle 13:00 – Centro Vaccinale di Cremona (Via Dante, 134) – Solo su invito

Il Vax Day contro il Meningococco B è un’iniziativa rivolta agli adolescenti. “La meningite causata dal meningococco – spiega Laiolo – è una malattia infettiva molto grave che può colpire a qualsiasi età. Tuttavia, i più a rischio sono i bambini nel primo anno di vita e gli adolescenti/giovani.” Si trasmette per via aerea o per contatto e, dalle vie respiratorie, può diffondersi rapidamente in tutto il corpo, raggiungendo il sistema nervoso centrale e causando sepsi o meningite fulminante, con conseguenze gravissime. “Il vaccino rappresenta un’importante opportunità di protezione, oltre a essere l’unico strumento disponibile per prevenire l’infezione.”

Info point nei centri vaccinali

Dal 7 all’11 aprile, nei Centri vaccinali di Cremona, Casalmaggiore e Soresina saranno attivi punti informativi per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza dei vaccini. In questa occasione, ai genitori che accompagnano i figli alle vaccinazioni programmate verrà proposta un questionario per accrescere la consapevolezza sul tema. Inoltre, verranno intensificate le attività di promozione delle vaccinazioni per gli adolescenti, con particolare attenzione al nuovo calendario vaccinale per i ragazzi di 12 anni e alla distribuzione di materiale informativo.

Gli orari dei centri vaccinali:

Hub Vaccinale di Cremona (Via Dante, 134): dal lunedì al giovedì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 15:20; venerdì dalle 8:30 alle 12:20.

Centro Vaccinale di Soresina (Polo Sanitario Nuovo Robbiani, Via Inzani 4): martedì e mercoledì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 15:20.

Centro Vaccinale di Casalmaggiore (Via Sandor Petofi 4): dal lunedì al giovedì dalle 10:00 alle 14:00; mercoledì dalle 15:00 alle 16:30.

Per informazioni è possibile contattare l’indirizzo e-mail urp@asst-cremona.it

