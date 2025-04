È arrivata da Milano l’assessore regionale della cultura Francesca Caruso per incontrare tutti i soggetti del nostro territorio che operano nel campo delle attività e dei beni culturali. L’occasione è stata quella della presentazione del bando Avviso Unico Cultura 2025 che prevede stanziamenti per oltre 5 milioni di euro. “L’Avviso Unico della Cultura è un bando giunto alla seconda edizione, l’anno scorso è andata molto bene, più di 5 milioni di euro per tutta la regione Lombardia” ha detto Caruso “Dall’inizio del mio mandato ho voluto unire, non più fare tanti bandi, ma unire tutti gli ambiti in un unico bando che è appunto l’Avviso Unico della Cultura. Quindi questo avviso ha l’ambito della promozione, dei siti Unesco, dello spettacolo, dei teatri e ha una novità quest’anno perché ha anche una linea in capitale”. Presenti i consiglieri regionali Ventura e Vitari: “A Cremona, come in tutto il cremasco, il cremonese e il casalasco, abbiamo delle eccellenze culturali. Basta passeggiare tra le città che ci rendiamo conto che siamo veramente fortunati e dobbiamo sempre valorizzare queste bellezze” ha detto Vitari.

E si torna a parlare della proposta di candidare Cremona a Capitale della Cultura 2028, proposta che sta trovando uniti maggioranza e opposizione politica cittadina: “La cultura deve diventare sempre più centrale nelle politiche dell’amministrazione, quindi è un buon segnale l’unità politica” ha detto l’assessore “Devo dire che Brescia e Bergamo, dopo che sono stati Capitali della Cultura, adesso vivono anche di una rendita culturale importante”. Le fa eco il consigliere Ventura: “Spero che i bandi che verranno fatti possano contribuire all’ennesima proposta che è arrivata di fare Cremona Città della Cultura, di cui è dieci anni che ne sentiamo parlare. Speriamo sia la volta buona, speriamo comunque che nell’appoggio di Regione e di questo assessore che è molto presente sul nostro territorio”.

All’evento anche l’assessore alla cultura comunale Rodolfo Bona e Virginia Villa del Museo del Violino.

Fband

