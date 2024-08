I bambini e le bambine del Nido dell’Ospedale di Cremona festeggiano il loro primo Ferragosto. Le infermiere del reparto diretto da Bruno Drera e coordinato da Morena Nazzari informano i neo genitori riguardo alle buone pratiche da utilizzare quando si portano i neonati in vacanza.

Andare in vacanza con i bimbi piccolissimi, dai primi giorni di vita, è possibile, basta avere qualche attenzione e mettere in atto alcuni accorgimenti. Occorre innanzitutto proteggere la pelle, spalmando la protezione 50+ su tutto il corpo, ma evitando le mani perché il bambino può metterle in bocca. E poi: indossare un cappellino di stoffa, tenere il più possibile in neonato all’ombra, non coprire culla e carrozzina con lenzuola, asciugamani o teli mare in quanto l’aria calda entra, ma non riesce più ad uscire, producendo un effetto serra molto dannoso; attaccare il più volte il bambino al seno, altrimenti rischia la disidratazione.

Tutte le destinazioni sono consentite, al mare in montagna o in piscina. Se si sceglie il mare, è preferibile andare in spiaggia nelle prime ore del mattino o nel tardo pomeriggio. È possibile entrare in acqua senza oltrepassare il confine del bagnasciuga e rispettando sempre le indicazioni del bagnino.

In montagna, quando si superano i mille metri, è bene arrivare alla vetta in modo graduale, programmando molte tappe così da proteggere le orecchie del neonato (che nel nostro territorio è abituato alla pianura).

Per chi rimane in città e decide di passare una giornata in piscina, vada per il bagno, ricordando che dopo è necessario sciacquare bene sotto la doccia il bambino per togliere il cloro.

