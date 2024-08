Incidente all’Agua Park di Ostiano. Un ragazzino di 12 anni è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Bergamo per trauma cranico alla testa provocato da una caduta in piscina. E’ stato trasportato con l’elisoccorso. Secondo le prime testimonianze il ragazzino avrebbe battuto la testa dopo la discesa da uno scivolo. In piscina sarebbe stata presente anche la famiglia. Dopo l’incidente è stato immediato l’arrivo dei soccorsi. Sul posto si sono recati anche i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire i fatti.

