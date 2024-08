Torna il campionato di Serie B, tornano le ambizioni della Cremonese, torna la programmazione di Cremona1 dedicata ai grigiorossi. Al cuor non si comanda e come ogni stagione calcistica la nostra squadra è pronta ad accompagnare lungo tutto lo stivale i ragazzi di mister Stroppa, che alla prima saranno impegnati a Cosenza, domenica sera.

Per l’occasione, Cremona1 rilancia le proprie trasmissioni di commento tra conferme, novità, grandi ritorni.

Iniziamo con Diretta Grigiorossa, il maxi parterre calcistico che in occasione di ogni gara della Cremo giocherà con i propri ospiti un corposo pre partita, per poi raccontare il match tra studio e stadio. Mauro Taino e Angelica Zanacchi, Roberto Moscarella e Mario Barbieri, colonne della trasmissione, riaccoglieranno tra i tifosi grigiorossi un one man show del calibro di Augusto Bagnoli. Con loro, in ogni puntata, giornalisti e appassionati di Cremo, per commentare le gesta di Castagnetti e compagni. Inviato su tutti i campi della Serie B, Simone Guarnaccia, al cui microfono parleranno in diretta nel post partita i protagonisti del match.

Ogni lunedì, come da tradizione, Cremona1 riaccende i riflettori sulla Cremo con Il Grigio e il Rosso, che in questa stagione tornerà ad avere la sua principale madrina: Eleonora Busi. Con lei, Mauro Taino, Stefano Lucchini, Fabio Varesi e tanti ospiti che con analisi e rubriche faranno il punto sui grigiorossi e su tutto il campionato di Serie B.

E da lunedì, per un’informazione quotidiana dedicata al calcio, al basket, al volley, a tutte le discipline, torna anche il Tg Sport di Cremona1, con Lorenzo Scaratti e Mauro Maffezzoni, ogni giorno in diretta alle 18:30.

Il palinsesto si arricchirà di una nuova trasmissione dedicata al campionato cadetto e alla Cremo: ogni giovedì sera, per approfondire temi, anticipare scelte di formazione, spaziare da Bolzano a Palermo, mantenendo ben salde le radici cremonesi, ci sarà B Happy, condotto da Samuela Grillo e Simone Guarnaccia.

La squadra grigiorossa di Cremona1 non vede l’ora di scendere in campo.

