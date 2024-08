Probabilmente è presto per dire addio all’estate, ma per un drastico cambiamento meteo assolutamente no. Dopo settimane di caldo e afa, infatti, tra oggi e domani si potrebbe registrare, secondo il ilMeteo.it, un calo delle temperature, anche di 10 gradi. Il rischio ora, dicono gli esperti, è quello che si verifichino eventi meteo estremi a causa dello scontro tra masse d’aria completamente diverse.

Il maltempo si farà sentire inizialmente sulle regioni del Nord e poi anche su buona parte del Centro: si temono temporali particolarmente violenti, con elevato rischio di grandinate.

Prepariamoci dunque ad un fine settimana contrassegnato da una sorta di svolta sia sul fronte meteo, sia su quello climatico.

Spiega ancora l’esperto: “Con il caldo aumenta l’energia potenziale in gioco a causa di una maggiore evaporazione dai mari e così i contrasti termici vengono particolarmente esaltati creando un mix micidiale per lo sviluppo di imponenti celle temporalesche, che si potrebbero sviluppare nella giornata di domani, quando una pericolosa perturbazione in discesa dal Nord Europa si allungherà verso l’Italia” richiamando aria fresca e instabile in quota, la quale riuscirà a scalfire la cupola anticiclonica.

