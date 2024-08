Si innalza l’attenzione delle forze dell’ordine sul fenomeno delle risse e dei litigi violenti in luoghi pubblici, che in queste ultime settimane sono spesso state al centro edlle cronache. In questo senso, i Carabinieri di Cremona hanno portato avanti una serie di indagini, in merito a due episodi in paticolare: quello verificatosi il 16 giugno a Bagnolo Cremasco e quello del 29 giugno a Soresina.

Nel primo caso, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Crema sono intervenuti nel parcheggio di una discoteca a Bagnolo per una lite, durante la quale due ragazze sono state aggredite da un giovane, che si era dileguato prima dell’arrivo dei militari. Grazie alle indagini condotte dai militari, l’autore dell’aggressione è stato identificato come un giovane straniero, successivamente deferito alla Procura di Cremona per lesioni personali.

Le vittime, dopo aver ricevuto le cure mediche necessarie, erano state refertate con prognosi di diversi giorni. L’identificazione dell’aggressore è stata possibile grazie alle testimonianze raccolte e alla visione di numerosi filmati che hanno consentito di ricostruire l’accaduto.

Il secondo episodio si era invece verificato in un parco pubblico di Soresina. In seguito a una rissa, i Carabinieri della Stazione di Castelverde, supportati dal Comandante della locale Stazione Carabinieri, sono intervenuti sul posto, identificando tre stranieri, i quali hanno dichiarato di essere stati aggrediti con armi da taglio da tre individui non identificati, arrivati a bordo di un’auto di grossa cilindrata. Due di loro sono stati trasportati all’ospedale Maggiore di Crema con ferite superficiali, mentre il terzo, che ha rifiutato le cure, presentava lesioni al braccio e all’occhio.

Le indagini condotte dagli uomini dell’Arma di Soresina hanno rivelato che i tre soggetti identificati si erano in realtà resi responsabili di un’aggressione nei confronti di un altro straniero, che aveva riportato ferite da arma da taglio alla mano destra e al gomito. I tre giovani sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Cremona per lesioni aggravate e rissa.

© Riproduzione riservata