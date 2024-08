La Biblioteca Statale di Cremona potenzia le attività per il pubblico: dal prossimo autunno saranno proposti gruppi di lettura e presentazioni di libri alla presenza degli autori, grazie all’impegno dei volontari che da qualche tempo sono operativi nella Sala Lazzari dedicata alla sezione narrativa ed emeroteca.

È un modo per intercettare le richieste degli utenti, soprattutto i giovani che attraverso il sondaggio di gradimento effettuato dall’ente hanno segnalato l’interesse per queste iniziative.

Il progetto, ora in fase di allestimento, diventerà operativo da ottobre, gestito dalle volontarie Mara Conserva e Vincenza Longo. Sarà anche un modo per far conoscere i servizi disponibili nella Sala Lazzari, che ad esempio è fornita di volumi con edizioni per ipovedenti o testi in lingue straniere.

