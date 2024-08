Mancano ormai poche ore all’esordio della Cremonese in campionato contro il Cosenza. Una sfida delicata, anche se la recente tradizione ha forti tinte grigiorosse, viste le sei vittorie consecutive ottenute negli ultimi sei incroci tra le due formazioni. Nonostante questo bilancio positivo, sul campo del Cosenza al momento è tutto in equilibrio, visto che le due compagini hanno vinto 5 volte a testa nelle 10 partite disputate. Allargando il discorso a tutti i campi, il bilancio parla di 11 vittorie della Cremonese, 8 vittorie del Cosenza e un pareggio nei 20 incontri complessivi. Il Cosenza è reduce da due stagioni in cui ha ottenuto un successo alla prima di campionato, la Cremo invece partì con un pari l’anno scorso contro il Catanzaro. I grigiorossi hanno però perso solo due volte al primo turno di campionato nelle ultime otto partecipazioni.

Nella passata stagione la Cremo ha chiuso al quarto posto, a +20 sui lupi, che invece sono riusciti a ottenere una salvezza più che tranquilla, conquistando il nono posto, a un passo addirittura dai playoff. La Cremonese è stata, nel passato campionato, la seconda miglior squadra per risultati ottenuti in trasferta, alle spalle solo del Parma che ha conquistato la promozione. I lupi invece, nonostante il tifo “caldo”, hanno faticato parecchio tra le mura amiche, ottenendo solo 5 vittorie nei 19 match casalinghi disputati. Cosenza-Cremonese sarà anche la sfida tra Alvini e Stroppa. Tra i due tecnici il bilancio è in totale equilibrio, visto che nei 3 incroci entrambi hanno ottenuto una vittoria e un pareggio. Alvini contro la Cremonese ha vinto però una sola volta nei cinque incroci, Stroppa invece in 7 partite ha battuto il Cosenza ben 5 volte. La sfida di stasera sarà orfana di due grandi bomber della passata stagione, Coda e Tutino, entrambi passati alla Sampdoria. Anche in termini di assist la partita perde molto, visto che Caló (8 nella passata stagione), si è trasferito a Cesena, mentre Vazquez (7) è squalificato. Al di là dei “freddi” numeri, quella di stasera sarà una sfida importante per entrambe le formazioni, per partire con il piede giusto in questo nuovo campionato cadetto 2024/2025.

Simone Guarnaccia

