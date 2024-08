La scuola materna San Giovanni di Croce Santo Spirito in Castelvetro sta già preparando tutte le iniziative per il nuovo anno a cominciare dall’assemblea dei genitori che è già stata organizzata per il 3 settembre per illustrare programmi e attività per il nuovo anno che partirà il 4 settembre e conterà una nuova sezione con la conferma della presenza complessiva di 80 bimbi .Guardando all’ultimo mese, c’è stata una media di presenze di più di 20 bimbi per ogni settimana per il centro estivo (terminato il 9 di agosto) : un successo dovuto a tanti fattori a cominciare a cominciare dal periodo di apertura che, a differenza di molti altri centri estivi, ha garantito il servizio come gli ultimi tre anni anche per le prime due settimane di agosto. Un entusiasmo dovuto all’impegno di tante persone, le maestre responsabili del centro Barbara Ragozzino e Danila Pezzoni, la maestra responsabile operativa Marina Barbieri coadiuvata dalla maestra Serena Russo e dalle volontarie Simona Bocciero, Giulia Curiazi e Irene Melega. Così come Carmela e Sabrina che hanno garantito la cura dei bimbi che si sono fermati nell’orario posticipato, la cucina rimasta interna durante tutto il periodo garantendo qualità e prelibatezza dei cibi e la sterilizzazione degli ambienti per dare ai bimbi la maggior sicurezza igienica possibile. L’ultimo giorno Don Massimiliano ha voluto salutare i presenti nell’ultimo giorno di frequenza accompagnandoli nella vicina gelateria .

