Nuova operazione antidroga dei Carabinieri di Crema portata a termine mercoledì scorso nelle campagne di Monte Cremasco, conclusa con l’arresto per spaccio di droga di un venticinquenne, senza fissa dimora e con precedenti di polizia a carico.

A causa di una soffiata, i militari hanno scoperto il ritorno alle attività di spaccio nei pressi della Paullese, in un boschetto a Monte Cremasco, raggiungibile da una strada interna, interrotta dopo gli arresti del 14 novembre scorso. Gli agenti, in abiti civili, si sono appostati in punti idonei a vedere le cessioni di stupefacenti al fine di comunicare agli altri colleghi le notizie utili per bloccare gli acquirenti mentre si allontanavano dopo avere comprato la droga.

Dalle 15.30 è iniziato il viavai clienti: prima un uomo quarantunenne a piedi che si è incontrato con una persona, effettuando lo scambio denaro-droga, per poi allontanarsi. E’ stato fermato, identificato, ed è stata recuperata una dose di eroina di 1,1 grammi.

Verso le 16.15 è arrivata un’auto con due persone a bordo, è uscito lo stesso uomo che ha effettuato un rapido scambio, poi il mezzo è ripartito. I militari hanno seguito e fermato i due compratori: il passeggero del veicolo, un uomo di 44 anni, ha consegnato una dose di cocaina di 0,8 grammi.

In seguito, i carabinieri hanno continuato ad osservare ulteriori cessioni di droga, fermando un uomo di 27 anni, che ha consegnato una dose di cocaina e una dose di eroina, ed altri due di 48 e 43, con le stesse modalità, sono stati fermati e trovati con le medesime droghe.

Tutto lo stupefacente raccolto dai militari è stato sequestrato, mentre i cinque uomini sono stati segnalati alle Prefetture di Cremona e Lodi. Ormai certi dell’attività illecita in corso nel bosco, i militari in abiti civili, supportati dalle pattuglie in uniforme, hanno deciso di intervenire.

Lo spacciatore ha provato a scappare nella fitta vegetazione, ma dopo poco è stato raggiunto e fermato. Accompagnato in caserma a Crema, è stato dichiarato in arresto per spaccio di stupefacenti, e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida, arrivata nella tarda mattinata di giovedì e conclusasi con la convalida dell’atto e l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, con rinvio all’udienza del prossimo 29 maggio.

