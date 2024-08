Al termine di Cosenza-Cremonese 1-0, ko grigiorosso all’esordio in campionato, mister Giovanni Stroppa non usa giri di parole al microfono di Cremona1: “Non siamo stati bravi come di solito. Prestazione troppo brutta per essere commentata. Cosenza ha fatto tutto meglio di noi. Abbiamo sbagliato sul gol concesso nel primo tempo. Abbiamo avuto alcune occasioni. La prestazione però è veramente sbagliata. Il campo ci ha penalizzato ma non è una giustificazione”.

“Abbiamo le gambe un po’ più pesanti – aggiunge il tecnico -, ma potevamo far girare la palla in modo migliore. Abbiamo sbagliato tanto. Le occasioni create sono state poche, troppo poche. E le cose fatte le abbiamo sbagliate”.

“La Cremonese che ho in mente – prosegue Stroppa – è quella della stagione scorsa. Deve migliorare nel gioco”. Poi si concentra sui nuovi: “Stanno benissimo, un po’ più indietro fisicamente rispetto agli altri. A questo punto della stagione mi interessa di più una prestazione di squadra“.

“Difficile anche parlare di tattica quando il palleggio è così sporco – spiega Stroppa -, non abbiamo fatto più di tre passaggi di fila. Le stesse palle gol create dal Cosenza sono nate da errori nostri”.

Il mister difende il lavoro dei suoi: “La squadra durante la settimana è perfetta, i ragazzi concentrati e determinati ma il Cosenza è stato più bravo di noi. Ho fiducia nei ragazzi, che sono fortissimi, dobbiamo rimboccarci le maniche e affronteremo nel modo giusto ogni avversario“.

La scelta di due punte fisiche in avvio? “Mi piacerebbe portarla avanti ma stasera non essendoci palleggio la palla lunga buttata per le punte non aveva senso, perché non la tenevamo. Tocca a me mettere in campo tutti nel modo migliore. Bonazzoli? Vediamo come andrà la settimana, è più indietro rispetto agli altri a livello fisico. Ma è un giocatore importante. Mi auguro di metterlo in condizione al più presto”.

