In via Giordano è terminata la realizzazione dei nuovi spartitraffico nella zona del nuovo supermercato Eurospar. Nel gennaio 2024 il comitato di quartiere, guidato da Maria Cristina Arata, aveva smosso una raccolta firme tra i cremonesi per chiedere interventi di maggior sicurezza in merito agli attraversamenti pedonali della zona: 223 le firme raccolte. Il primo spartitraffico è di fatto un nuovo attraversamento pedonale su via del Giordano, tra le vie degli Ontani e degli Aceri, che collega le attività commerciali presenti sui due lati della strada. Sistemati poi quello posto all’altezza di via Ratti – strada in cui il marciapiede lato abitazioni è stato leggermente allargato – e gli altri che si trovano prima e dopo la rotatoria. In particolare l’attraversamento pedonale lato via Bosco è stato spostato all’altezza della pista ciclo pedonale dei Mùuron (che si collega poi alla ciclabile dei Ciliegi), venendo così incontro alle richieste dei residenti. Tutti gli attraversamenti sono dotati di isola salva pedone e di una illuminazione dedicata per creare una lama di luce per incrementare la sicurezza. Di questo si parlerà mercoledì nell’incontro tra Arata e il vicesindaco Romagnoli.



“Considerata l’alta densità di traffico che caratterizza via Giordano – si leggeva nella richiesta di intervento presentata in comune a gennaio-; preso atto dell’insediamento di un supermercato nel quadrilatero via Giordano – Via Cadore – Via Ratti – Porta Mosa; vista la presenza in via Bosco del punto di inizio di una frequentata pista ciclo pedonale; evidenziato che gli attraversamenti ciclo pedonali esistenti in via Giordano all’altezza di via Bosco – Porta Mosa e di via Ratti sono pericolosi, mal segnalati, non adeguatamente illuminati e non protetti da impianto semaforico; e che gli stessi sono utilizzati anche da utenti deboli (fragili, anziani e scolari)”, si chiede che “siano urgentemente predisposti attraversamenti ciclo pedonali sicuri”, con quest’ultimo aggettivo evidenziato in neretto. fband

