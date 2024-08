Si è spento a 95 anni Roberto Bonetti, fondatore della Witor’s. A lui si deve la creazione boero, pralina di cioccolato mixata liquore e ciliegia famosa in tutto il mondo e nata nello storico stabilimento di Corte de’ Frati, polo di eccellenza dolciaria nel mondo. Bonetti lascia la moglie Fausta e i figli Sabrina, Michele e Rossano. Il funerale avrà luogo mercoledì alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Borgo Loreto. “Tutto ha inizio nel 1959 in un piccolo laboratorio di Cremona. Un ragazzo di trent’anni, Roberto Bonetti, vuole produrre cioccolato, ma non ha una lira in tasca. Si butta lo stesso in un’avventura ardua, forse impossibile oggi, e porta quella piccolissima fabbrica a livelli inimmaginabili: oggi, si consuma il suo cioccolato in oltre 80 paesi del mondo, nei quattro continenti” si legge sul sito dell’azienda come inizio di una lunga storia imprenditoriale. Nel 2021 21 Invest aveva investito in Witor’s, gestita dai figli del defunto Roberto Bonetti, Rossano e Michele Bonetti, con un organico di circa 220 dipendenti.

