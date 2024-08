Nuovi controlli nell’ambito del contrasto agli stupefacenti a Casalbuttano, con una segnalazione alla Prefettura da parte dei Carabinieri della locale Stazione, che hanno segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti un cittadino nordafricano di 29anni.

Nella serata del 16 agosto, poco dopo le 20, durante un controllo del centro abitato di Casalbuttano, in piazza Libertà, la pattuglia ha notato un uomo a piedi da solo. I militari lo hanno fermato e controllato, verificando che era in possesso di un involucro in cellophane contenente una dose di hashish.

Lo stupefacente, per uso personale, è stato sequestrato e il 29enne è stato segnalato all’autorità amministrativa come consumatore.

