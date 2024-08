Naufragio Palermo, il medico: “Notte tranquilla per la piccola Sophie” – Video

(Adnkronos) – Notte serena pere la piccola Sophie, la bambina di un anno sopravvissuta al naufragio del veliero britannico avvenuto ieri a Porticello (Palermo). La piccola è ricoverata, in via precauzionale, all’ospedale dei bambini di Palermo. “Ha dormito tutta la notte”, spiega all’Adnkronos il dottor Domenico Cipolla, che dirige il reparto. Ieri la bambina è stata tutto il giorno tra le braccia della madre Charlotte. Anche il Presidente della regione siciliana, Renato Schifani, ieri pomeriggio, ha voluto salutare la madre e la bambina per accertarsi del loro stato di salute. Ieri la donna ha raccontato di essere riuscita a strappare la piccola dalle onde, subito dopo il naufragio. Charlotte Golunsky, 35 anni, era sul veliero con il marito James Emsilie di 35 anni e la figlioletta. Anche il marito si è salvato, anche se ha delle ferite e varie escoriazioni sul corpo.