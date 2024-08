A partire da lunedì 19 agosto sono iniziati gli interpelli per le supplenze del nuovo anno scolastico. Le nomine e le convocazioni dovranno seguire l’ordine stabilito dalle graduatorie secondo l’Ordinanza Ministeriale. L’interpello è il nuovo meccanismo previsto dal Ministero che consente alle scuole di richiedere nuove candidature per sopperire a una carenza di personale a disposizione. Ma le criticità, a tre settimane o poco più dall’inizio delle lezioni, come sottolinea Alba Caridi della Cgil scuola, non mancano. Alcuni sindacati e associazioni, visti i cambiamenti climatici in corso e il forte caldo che ha caratterizzato i mesi estivi, hanno chiesto al ministro dell’istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, di cambiare il calendario scolastico e di cominciare le lezioni ad ottobre allungando così la pausa estiva. Sbacchetta

