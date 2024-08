Alessandro Portesani, capogruppo di ‘Novità a Cremona’, ha presentato un’interpellanza a risposta orale al sindaco di Cremona Andrea Virgilio, sulle falle del servizio di videosorveglianza gestito dal comune di Cremona, partendo da quello che è successo a Ferragosto, ovvero la spaccata al negozio di via Gonfalonieri Five. “Con questa interpellanza a risposta verbale in consiglio comunale, spiega Portesani, voglio sapere da Virgilio quante siano complessivamente le telecamere di video-sorveglianza del Comune presenti nel territorio comunale di Cremona. Quante di esse siano ad oggi funzionanti, ma soprattutto quando sono arrivate le segnalazioni di guasto di quelle attualmente non funzionanti: perché questo è il cuore del problema”.

“Ci sono poi altre tematiche altrettanto importanti”, incalza Portesani. “Ad esempio, quanti siano per ciascuno turno di servizio gli operatori addetti a monitorare le telecamere di videosorveglianza presso la centrale operativa della Polizia Locale ed in quali orari la centrale operativa risulti presidiata. Perché, se le telecamere funzionano ma poi non c’è chi le guarda, tutto diventa inutile. Ed è per questo che voglio che Virgilio spieghi a me, ma soprattutto ai cremonesi, come attualmente viene gestita la manutenzione delle telecamere di video-sorveglianza, e a chi è assegnato tale servizio”. Portesani poi chiede che venga chiarito quali azioni l’Amministrazione intende intraprendere per garantire la piena funzionalità degli apparati di video-sorveglianza; “e a che punto sia l’iter di affidamento del servizio di manutenzione del sistema di videosorveglianza annunciato a mezzo stampa dall’assessore Santo Canale. Per noi di ‘Novità a Cremona’, il tema della sicurezza è uno dei capitoli prioritari per la buona e intelligente gestione della città. Troppi sono ancora gli episodi gravi che abbiamo denunciato accaduti in città e che vengono banalmente derubricati dal centro sinistra nella surreale categoria di ‘sicurezza percepita’. Qui non c’è nulla di percepito è tutto tristemente reale. Ci sono bande che rubano in zone della città. Vetri spaccati. Risse continue nel cuore di Cremona. Questi sono fatti chiari arrivati anche negli uffici della Procura della Repubblica e non solo sulle pagine dei giornali”, conclude l’ex candidato sindaco.

