Dopo aver saltato le Olimpiadi di Rio per problemi burocratici e quelle di Tokyo per infortunio, Esteban Farias sarà alla Paralimpiadi di Parigi che inizieranno ufficialmente il 28 agosto. L’atleta di paracanoa Argentino di nascita e di famiglia, vive da anni a Fiorenzuola d’Arda tesserato per la Canottieri Bissolati di Cremona dove si allena, gareggerà in terra francese 6 e 8 settembre.

“Siamo ormai a qualche giorno della partenza e dall’apertura dei giochi – racconta Farias – , gareggerò 6 e 8 settembre e l’emozione è grandissima, non vedo l’ora di partecipare soprattutto dopo aver saltato Tokyo per infortunio”.

Farias è Campione mondiale nel 2017 e nel 2018 nella specialità del KL1 e anche per Parigi sogna in grande: “Gli obbiettivi sono importanti e ambiziosi, ci credo, ma non voglio sbilanciarmi. Continuo a lavorare perché la strada è quella giusta, serve solo convinzione e determinazione”.

Lorenzo Scaratti

