I comuni di Pizzighettone e Crotta d’Adda sono stati inseriti nella zona di restrizione 1 per il contrasto alla peste suina africana, a fronte della crescita esponenziale del contagio delle ultime due settimane, con casi sempre più vicini al nostro territorio. Tale zona di restrizione è infatti pensata per le aree ad alto rischio, ma in cui per ora non sono stati riscontrati casi o focolai. Una decisione presa dalla UE a fronte dei moltissimi nuovi casi che si sono verificati negli ultimi giorni, nel milanese, nel pavese e nel piacentino. Una situazione pesantissima per l’allevamento, in quanto l’inserimento in tali zone di restrizione mette parecchi paletti, provocando lo stop di molte attività e mettendo a rischio il lavoro degli allevatori.

Laura Bosio

