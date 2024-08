Il Grande Fiume continua a stupire e spesso regala importanti ritrovamenti. L’ultimo è avvenuto a Spinadesco, dove è stata trovata, come confermato dagli esperti, una porzione di cranio di un cervo gigante presente nelle nostre zone tra i settanta e i dodicimila anni fa. Il reperto è stato rinvenuto tra la sabbia degli Spiaggioni dai volontari dell’associazione “Il Nibbio” mentre era in corso il recupero delle fototrappole per un censimento faunistico a Spinadesco. Il fossile è stato consegnato al Museo Paleoantropologico di San Daniele Po che conta una vera e propria collezione di resti di fauna glaciali, come bisonti, mammuth e altre specie.

