È stata presentata la nuova Guida ai Locali storici d’Italia (con la giornata nazionale che si festeggia ufficialmente il 5 ottobre). Fondata nel 1976, viene pubblicata in italiano e inglese con cadenza biennale dall’Associazione Nazionale Locali Storici d’Italia e raggruppa alcuni dei caffè, hotel e ristoranti più longevi del nostro Paese ma con alcune caratteristiche: avere alle spalle almeno 70 anni di attività, aver conservato parte o tutti gli arredi originari (valgono anche i cimeli) ed essere stato un luogo di incontro di personaggi storici famosi. Nel cremonese spicca il caffe La Crepa di Isola Dovarese. Cucina d’eccellenza ma non solo perché quello che fu il palazzo della Guardia, risalente al XV secolo, accoglie il locale storico. Le pareti sono arricchite di cimeli, fotografie e testimonianze, comprese quelle di Giuseppe Verdi. In Città a Cremona poi due altri punti fermi e fondamentali per la storia e per il commercio cittadino. E, guarda caso, si trovano uno di fronte all’altro, in via Solferino: il negozio Sperlari e la pasticceria Lanfranchi. fban

