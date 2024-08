Iniziano lunedì 26 agosto, e dureranno circa un mese, i lavori di posa di nuovi cavi elettrici in via Persico all’altezza dell’incrocio con via Santa Cristina.

L’occupazione della sede stradale del cantiere comporta il restringimento della carreggiata con la conseguente istituzione del senso unico alternato, regolato mediante un impianto semaforico. Per tutta la durata del cantiere sarà chiusa l’entrata a via Santa Cristina da via Persico, che rimarrà aperta sul lato di via Mantova.

Inoltre, ai fini della sicurezza, verrà chiusa la pista ciclopedonale nel tratto compreso tra l’incrocio con via Porcellasco e via Carbonera, pertanto verrà predisposto il percorso alternativo in via Porcellasco e via Carbonera. Il passaggio dei pedoni sarà sempre garantito, anche con la presenza dei movieri.

“L’Amministrazione comunale si scusa dei disagi, ma l’esecuzione di questi lavori è necessaria per l’adeguamento delle reti elettriche” fanno sapere dal Comune.

© Riproduzione riservata