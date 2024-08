Carambola nel primo pomeriggio di sabato in tangenziale, nel tratto della via Eridano, dove tre auto si sono scontrate, e una si è ribaltata in mezzo alla strada. Mancavano circa 20 minuti alle 15 quando si è verificato lo scontro, che ha creato non poco scompiglio nella trafficata strada.

Sul posto è intervenuta immediatamente una pattuglia della Polstrada che era già in zona, seguita subito dopo da ambulanza e auto medica. Tra i coinvolti un 52enne, alla guida dell’auto che si è ribaltata, e che rimasto praticamente illeso, e una donna. Entrambi sono stati visitati sul posto dai sanitari e poi portati in pronto soccorso per controlli.

