Cremonese a caccia di riscatto dopo il brutto esordio di Cosenza. La prima giornata di campionato ha regalato subito una brutta sorpresa. Contro la squadra dell’ex Alvini, i grigiorossi hanno incassato una sconfitta, frutto di una prestazione da dimenticare, tanto che il passivo poteva essere ancora più pesante se non fosse stato per le parate di Fulignati, unico della Cremo a meritare un bel voto in pagella. La squadra di Stroppa, partita con il favore dei pronostici grazie anche ai tanti colpi di mercato messi a segno dalla società, non poteva partire peggio.

È chiaro che i tifosi, sempre vicini alla squadra come testimoniato dai numeri della campagna abbonamenti, si aspettino una prova di tutt’altro genere nella prima uscita allo Zini, contro la neopromossa Carrarese. Siamo soltanto alla seconda giornata, ma per mister Stroppa è già vietato sbagliare.

L’allenatore della Cremonese deve convivere con la pressione di un ambiente che, dopo aver perso la finale Playoff, quest’anno si è posto come obiettivo quello di migliorare il risultato della scorsa stagione. Stroppa a Cosenza ha lasciato in panchina la maggior parte dei nuovi, affidandosi a un centrocampo molto muscolare, con due punte di peso in avanti. Non hanno funzionato le scelte iniziali, ma nemmeno i cambi hanno avuto un impatto positivo sulla gara. Ma numeri a parte, in generale è stato l’atteggiamento della squadra a non piacere. Il Cosenza, infatti, ha dimostrato di avere più fame nei contrasti e nei singoli duelli, meritando di vincere la partita.

Ora i grigiorossi hanno l’occasione di rifarsi, puntando forte sul sostegno di uno stadio Zini che sarà dipinto di grigiorosso. Con ogni probabilità parecchi interpreti cambieranno rispetto alla sfida di Cosenza. Non ci saranno Collocolo e Buonaiuto. Dovrebbero partire dall’inizio Bonazzoli, Vandeputte e con ogni probabilità anche Vazquez.

C’è bisogno di una scossa, per non rimanere subito attardati in classifica come accaduto l’anno scorso. Sulla carta la Cremonese ha tutti i mezzi per poter prevalere e presentarsi così con tre punti in classifica allo scontro diretto promozione contro il Palermo, in programma martedì, nel turno infrasettimanale. Siamo solo alla seconda giornata, ma come detto per la Cremo di Stroppa è già vietato sbagliare.

