Fumata nera in piazza San Pietro poco prima di mezzogiorno, quando in tanti sono in attesa di conoscere il nome del nuovo Papa. Tra loro, anche il sindaco di Gerre de Caprioli Michel Marchi, che si trova a Roma insieme alla moglie, Francesca Pontiggia e alla figlia. Ecco come descrive l’emozione di trovarsi “in mezzo alla storia”, pochi minuti dopo l’esito delle votazioni mattutine.

“E’ nera la prima fumata di giovedì, sono circa le 12, qualche minuto alle 12 e per oggi, per questo pranzo, non abbiamo ancora un nuovo pontefice, ma l’emozione che si respira qui in Piazza San Pietro è assolutamente indescrivibile.

“E’ come essere in un momento della storia, viverlo, come essere dentro di un libro di storia che abbiamo studiato durante le nostre fasi scolastiche. Essere qua anche con mia figlia, che mentre aspettavamo faceva i compiti, è sicuramente un’esperienza veramente difficile da interpretare, è già emozionante vedere una fumata nera, figuriamoci quando e se avremo la fortuna di vederla bianca.

“Qui in Piazza San Pietro a pranzo c’erano, da quello che dicono, circa 30.000 persone, ieri sera erano quasi 50.000, stasera saranno probabilmente di più e vedremo se stasera avremo la fortuna di avere un nuovo Papa e poter essere qua per vederlo in diretta”.

Gbiagi

