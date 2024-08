Una partita bloccata per 87 minuti, sbloccata nel finale da una giocata individuale. La Cremonese riesce nella missione ottenere i primi tre punti in campionato, contro la Carrarese la decide Vazquez su calcio di rigore per l’1 a 0 finale.

I grigiorossi provano a rendersi subito pericolosi: al 4’ gran cross di Vandeputte che trova la testa di De Luca, il 9 grigiorosso incorna trovando però la grande risposta di Bleve in corner. Al 20′ Bonazzoli calcia di destro, Bleve respinge, De Luca ci prova in girata, ma la palla termina ampiamente alta. Al 38′ Zanon crossa dalla destra, sul secondo palo sbuca Panico che prova a deviare verso la porta grigiorossa, ma Fulignati è bravo a opporsi e a mettere in corner. Un minuto dopo Bonazzoli recupera un pallone insidioso a Carrarese scoperta, palla in profondità per De Luca che sbaglia il controllo, vanificando un potenziale pericolosissimo contropiede. Al 44′ il corner di Castagnetti trova la testa di Antov, ma la sua incornata termina di poco alta. Poco dopo Finotto tutto solo sul secondo palo colpisce a botta sicura, sparando però alto.

A fine primo tempo bellissimo momento dedicato a Daniel Ciofani, omaggiato di una maglia celebrativa e di una targa per il suo indimenticabile percorso in grigiorosso. I tifosi hanno accolto l’ex capitano con cori e affetto.

Nella ripresa mister Stroppa prova a cambiare qualcosa, inserendo Johnsen e Vazquez per Vandeputte e Bonazzoli, passando al 3-4-2-1 con il doppio trequartista alle spalle di De Luca. Al 49′ protagonisti subito i due fantasisti appena entrati: Vazquez serve Johnsen che, da buona posizione, cerca il secondo palo, trovando la pronta risposta di Bleve. Poco dopo è ancora Johnsen a rendersi pericoloso, calciando a botta sicura dopo la respinta della retroguardia della Carrarese, colpendo un palo clamoroso. Al 54′ Finotto ci prova da fuori con un gran destro, Fulignati miracoloso mette in corner. Al 56′ Johnsen accelera in fascia e mette dentro per De Luca che, a pochi metri dalla porta, calcia col mancino, ma trova la respinta della difesa avversaria. Al 70’ Stroppa inserisce anche Nasti e Zanimacchia, per cercare di creare maggiori patemi alla retroguardia avversaria. All’87’ l’episodio che decide il match: Johnsen viene atterrato in area di rigore, Illanes viene espulso e Vazquez dagli undici metri la mette sotto all’incrocio per l’1 a 0 finale.

Tre punti d’oro per i grigiorossi, che ora possono dare il via a un nuovo campionato con un altro morale. Cremonese nuovamente in campo martedì alle 20:30 allo Zini per il turno infrasettimanale contro il Palermo.

Simone Guarnaccia

© Riproduzione riservata