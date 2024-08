Per la prima volta in questi giorni tutte le forze politiche del centrodestra si sono incontrate per mettere a punto la strategia che porterà all’elezione del nuovo presidente dell’amministrazione provinciale. Manca poco più di un mese, visto che le elezioni si terranno il 29 settembre.

Anche il centrodestra sta lavorando per una lista unitaria, e ognuna delle forze politiche in questi incontri ha proposto una rosa di uno o più candidati, che saranno poi presentati. Questo sarà il tema di un primo incontro di tutto il centrodestra con l’altra forza politica in gioco, il Pd, per poter valutare se ci sarà un margine per poter proseguire in questa direzione, cioè una lista unica per il presidente.

Già la prossima settimana centrodestra e Pd dovrebbero incontrarsi. D’altronde i tempi per decidere sono brevi: considerando scadenze e adempimenti.

Il cronoprogramma prevede che il 30 agosto dovranno essere pubblicati sul sito dell’amministrazione provinciale il numero degli aventi diritto al voto. Domenica 8 e lunedì 9 settembre presentazione delle liste delle candidature a consigliere. L’11 settembre è fissato il termine di esame delle liste e delle candidature a consigliere da parte dell’ufficio elettorale.

Il 21 settembre seguirà la pubblicazione delle candidature ammesse. La proclamazione di tutti gli eletti sarà il 30 settembre, dopo lo spoglio delle schede. Come noto, sono i sindaci e i consiglieri comunali in carica a doversi esprimere.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata