Chiara Capelletti, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, ha presentato un’interrogazione sulla” situazione precaria”, così la definisce, in cui versa la tangenziale di Cremona.

Capelletti si chiede se esista un programma di manutenzione e auspica che la competenza sulla direttrice urbana possa passare sotto la competenza di Anas, un punto presente sia nel programma elettorale di centrosinistra che di centrodestra.

Replica l’assessore alla partita, Luca Zanacchi, che si occupa tra le altre cose delle questioni di viabilità e della manutenzione delle strade cittadine. Come lui stesso ha specificato, il Comune in un anno ha speso per quella direttrice urbana oltre 3 milioni di euro.

Il servizio di Simone Bacchetta

© Riproduzione riservata