Centoquattro anni compiuti sabato, ma festeggiati domenica con la famiglia, per Palmira Poltronieri, imprenditrice che ha contribuito a fondare la Visacar di via Castelleone a Cremona, azienda che si occupa, tra le altre cose, di ricambistica per auto e moto.

Festa in famiglia dunque alla trattoria Da Fanca e Luciano di Livrasco. Una donna, Palmira – racconta il figlio Franco – grande lavoratrice, devota, che recita infatti ogni sera il rosario. Palmira vive con il figlio e la nuora Caterina.

