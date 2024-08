Momenti di caos nella notte tra sabato e domenica in pieno centro storico, in corso XX Settembre, dove un’auto, sopraggiungendo a grande velocità, ha urtato ben quattro macchine in sosta, prima di terminare la sua corsa.

Erano circa le 23 quando il conducente ha perso il controllo del proprio veicolo, forse dopo aver perso uno pneumatico. L’uomo si è poi allontanato a piedi. Quando sono sopraggiunti gli agenti della polizia locale, insieme ai soccorritori del 118, di lui non vi era più traccia. Gli agenti stanno ora cercandolo, dopo essere risaliti all’identità del proprietario della vettura.

Laura Bosio

