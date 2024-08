Un’auto ha preso fuoco nel tardo pomeriggio di oggi in via Sesto, nel piazzale del Decathlon. L’incendio ha provocato una colonna di fumo e distrutto la macchina. Sotto gli occhi di numerosi testimoni, i vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la vettura in sosta, compresa l’area circostante, scongiurando il pericolo che l’incendio potesse propagarsi anche agli altri mezzi vicini. Per fortuna non si sono registrati feriti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

S.P.

