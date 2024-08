Infortunio mortale questa mattina a Castelvetro Piacentino, in località Mezzano. Un elettricista di 36 anni è caduto da un’impalcatura mentre lavorava ad un’altezza di circa 7 metri in uno stabilimento lungo la statale. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 di Fiorenzuola. Allertato anche l’elisoccorso da Brescia, purtroppo inutilmente. Sulle cause del gravissimo infortunio sul lavoro sono in corso gli acertamenti degli ispettori sanitari e dei carabinieri di Monticelli.

SEGUONO AGGIORNAMENTI

© Riproduzione riservata