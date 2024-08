Dolore in città per la morte di Attilio Calza, 89 anni, medico stimato a cui tantissime famiglie cremonesi si sono rivolte nel corso dei suoi 60 anni di attività, prima come medico internista all’ospedale, poi in casa di riposo e poi ancora nel suo studio di piazza Vida. Testimonianze di affetto e gratitudine che arrivano anche tramite i social oltre che direttamente ai famigliari.

Il dottor Calza si era sentito male mentre si trovava nella sua abitazione ed è stato trasportato in ambulanza in ospedale, dove è deceduto. La camera ardente è stata allestita proprio al Maggiore e sarà aperta da domani, martedì 27 agosto, a partire dalle ore 15. I funerali si svolgeranno nella chiesa di S.Ilario mercoledì 28 alle ore 10.

© Riproduzione riservata