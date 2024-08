Nel pomeriggio di sabato 24 agosto i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno denunciato per tentata rapina impropria un uomo di 22 anni e una donna di 19 anni, entrambi con precedenti di polizia a carico per un colpo in un supermercato cittadino. L’intervento ha preso avvio poco dopo le 17.00 in quanto era stato segnalato che due persone stavano tentando di impadronirsi di merce dagli scaffali nascondendola nella borsa della donna.

L’addetto alla vigilanza ha fermato i due che, capito di essere stati individuati, hanno spinto la guardia, riuscendo ad uscire dall’esercizio commerciale e ad allontanarsi. Ma mentre la pattuglia esaminava le immagini dell’impianto di videosorveglianza per rivedere quanto accaduto e osservare i volti dei presunti autori, la donna è ritornata sul posto ed è stata subito riconosciuta nella 19enne.

Inizialmente ha riferito di non avere rubato nulla e di essere tornata nel negozio per chiarire la situazione con l’addetto alla vigilanza, ma messa di fronte all’evidenza dei fatti ha accompagnato i militari in una via periferica della città e ha fatto ritrovare, dentro una siepe, la borsa, che in precedenza aveva con sé, piena di superalcolici e prodotti di cosmetica.

La merce, del valore di diverse decine di euro, è stata recuperata e restituita al responsabile del supermercato e la donna è stata accompagnata in caserma dove è stata denunciata per tentata rapina impropria.

Il 22enne, già conosciuto per altre vicende di carattere penale, è stato successivamente rintracciato e accompagnato in caserma dove è stato denunciato.

