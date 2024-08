I carabinieri di Cremona hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un uomo di 48 anni, con precedenti di polizia a carico. Il 25 agosto, verso l’1,30, una pattuglia della Radiomobile era in servizio quando in via Milano ha notato un’auto che procedeva pericolosamente in maniera non lineare perché frenava e accelerava bruscamente e sbandava, occupando parte della corsia opposta. I militari hanno immediatamente fermato il veicolo e, quando il conducente ha abbassato il finestrino, hanno sentito un fortissimo odore che faceva capire che aveva decisamente esagerato con gli alcolici. Quando è sceso dal mezzo, l’uomo barcollava vistosamente e presentava chiari sintomi di alterazione psico-fisica, avendo difficoltà a parlare.

Il test dell’etilometro ha evidenziato un tasso di circa 2,10 g/l, oltre quattro volte il limite consentito. Avuto il riscontro del suo stato di alterazione durante la guida e tenuto conto dell’aggravante dell’ora notturna, i carabinieri lo hanno denunciato e la sua patente è stata immediatamente ritirata, mentre il veicolo, di proprietà di terzi, è stato affidato al proprietario.

