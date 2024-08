Ricorre quest’anno il centenario di fondazione dell’Associazione Lazzaro Chiappari – ex Allievi Orfanotrofio e Manini. Fra gli eventi in programma per il festeggiamento di questo importante compleanno, il sodalizio presieduto da Fiorenzo Bassi, succeduto al compianto Arnaldo Scazzoli, ha organizzato una serata musicale con il gruppo musicale cremonese The Swingers che ha già contribuito a ravvivare gli ultimi compleanni decennali dell’associazione.

“La musica- afferma Bassi – ci riporta alla banda dell’Orfanatrofio, elemento di svago ma soprattutto di lavoro di gruppo altamente formativo, di fatto una componente importante dell’azione educativa rivolta ai ragazzi ospiti. Quasi un previlegio nei tempi passati, in grado di offrire una opportunità in più o di soddisfare una passione personale”.

La serata musicale, a ingresso libero, si svolgerà alle ore 21,00 di martedì 10 settembre 2024 presso il Cinema/Teatro Filo di Cremona.

