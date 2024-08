Sui problemi dell’impiantistica sportiva di Cremona, la minoranza consigliare chiede la convocazione dell’Ufficio di Presidenza. In particolare è il capogruppo di forza Italia Saverio Simi a sollevare la questione, con una lettera inviata questa mattina al presidente del Consiglio Pizzetti, al sindaco Virgilio e agli altri capigruppo.

“Da tempo – scrive Simi – le criticità relative all’edilizia sportiva di Cremona sul piano strutturale e manutentivo sono evidenti a molti cittadini, oltre che alle società sportive professionistiche, semi professionistiche e dilettantistiche che utilizzano gli impianti per lo svolgimento delle loro attività. Un tema, questo, che per via dell’interesse di portata generale che lo investe è stato ampiamente dibattuto in campagna elettorale.

Purtroppo, in questi anni tali criticità non sono state sufficientemente attenzionate e, in taluni casi, le carenze degli impianti costringono le società sportive a dirottare i loro impegni in altre strutture, come avvenuto per la società Sansebasket ASD che ad oggi non svolge più gli allenamenti presso la Palestra Spettacolo, come di consueto.

In particolare, oltre alla Palestra Spettacolo, anche le condizioni del Palasport Mario Radi, ad oggi in condivisione da parte di quattro squadre sportive tra società professionistiche e semi professionistiche, devono essere affrontate secondo una progettualità condivisa sul piano strutturale, che ad oggi risulta mancante.

Auspicando che il lavoro dell’Amministrazione comunale vada in questa direzione, come consigliere eletto di Forza Italia ad oggi non mi è data possibilità di affrontare tali problematiche nella Commissione Consigliare competente in quanto il Consiglio Comunale è ancora in attesa che vengano costituite, dal termine delle elezioni.

Per questo motivo, Le chiedo di convocare l’Ufficio di Presidenza nel quale, assieme alla rappresentanza del Consiglio Comunale, vengano invitati i rappresentanti delle società sportive che utilizzano il Palasport Mario Radi e la Palestra Spettacolo al fine di discutere in maniera congiunta circa le urgenti necessità.

È necessario non solo individuare di concerto le soluzioni più adeguate alle carenze contingenti, ma anche avviare un confronto aperto sul rinnovamento degli spazi secondo una prospettiva strategica di lungo periodo, condividendola con il Consiglio Comunale, la sola istituzione che rappresenta i cittadini cremonesi, i quali meritano di essere informati sulle progettualità che l’Amministrazione intende realizzare rispetto ai punti sopra menzionati”.

