Giovanni Stroppa, tecnico della Cremonese, ha commentato, in esclusiva ai microfoni di Cremona1, la sconfitta contro il Palermo.

Mister, una partita dominata, ma alla fine è arrivata una sconfitta.

“Oggi sono orgoglioso della squadra, per come ha lavorato in tutte le fasi, spettacolari. Faccio i complimenti ai ragazzi, questa è la strada. Siamo stati perfetti, c’è il rammarico di non aver fatto gol, ma questo è il calcio. Questa partita la metto al livello della scorsa stagione, avremmo recriminato anche con un pareggio”.

A che punto siamo con l’inserimento dei nuovi?

“Oggi benissimo tutti, mi spiace il campo che non ci consenta di giocare in velocità perché non c’è l’erba, la squadra gioca a una marcia in meno. Non voglio trovare giustificazioni perché la partita è stata straordinaria sotto tutti gli aspetti.Troppo belli i miei ragazzi, ma questa è la strada. C’è un campionato davanti, mi spiace aver perso in casa, ma la prestazione è stata straordinaria. Io sono molto soddisfatto. C’è una capacità di tenere il campo, Vandeputte ha fatto un’ottima partita, si è inserito alla grande e sarà un valore aggiunto”

Sabato la sfida al Sassuolo.

“Non c’è bisogno di lavorare sulla testa, la squadra è mentalizzata, abbiamo fatto un lavoro bellissimo da Cosenza fino ad arrivare a oggi. La squadra lavora benissimo, non possiamo che migliorare, la squadra è attrezzata per fare un campionato di vertice. Stasera partita straordinaria su tutti gli aspetti”.

Sull’episodio di Majer.

“Non posso fare altri commenti, mi spiace che negli episodi di mezzo è stato sempre fischiato al contrario, sinceramente la squadra nonostante questo non ha mai perso la serenità. Peccato, vorrei rivedere anche l’episodio di Nasti, ma questo è il calcio. Questa sera non abbiamo sbagliato niente”.

