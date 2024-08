Quinto incontro con i Comitati di Quartiere promossi dalla Vice sindaco con delega ai Quartieri Francesca Romagnoli. Ieri pomeriggio, si è tenuto quello con i componenti del Comitato del Quartiere 2 (Boschetto – Migliaro) presieduto da Gianni Tamburini.

“Durante l’incontro – si legge in un comunicato del Comune – i componenti del Comitato hanno illustrato i risultati del loro impegno nel quartiere negli ultimi 4 anni (il Comitato è tra quelli in scadenza nel 2024), con la realizzazione di momenti di socializzazione e informazione, attraverso eventi proposti in collaborazione con l’Amministrazione, oppure con altre realtà del territorio. Il Comitato da sempre si è fatto promotore di progetti e ha attivato sinergie al fine di creare benessere per i residenti e per chi svolge attività nel quartiere, anche ricercando sponsor in maniera autonoma. Inoltre ha sempre cercato un dialogo costruttivo e un confronto aperto con l’Amministrazione, soprattutto per quanto concerne le manutenzioni e i lavori che hanno interessato alcune zone, e soprattutto la sistemazione del centro civico e della scuola, che si stanno ultimando in queste settimane. Restano aperte ancora alcune criticità sulle quali l’Amministrazione è già impegnata nella risoluzione.

“Anche questo è indubbiamente un quartiere che si connota da sempre con una forte identità e senso di appartenenza, che negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo urbanistico con l’arrivo di nuovi nuclei familiari. Il ruolo del Comitato di Quartiere è ben noto tra i residenti, lo dimostrano i numeri dei contatti che hanno in elenco per l’invio di mail o messaggi e lo dimostrano le presenze in occasione di eventi. C’è una forte connotazione rispetto ai temi ambientali e dell’infanzia con attività sinergiche con la scuola. Un comitato che mi è apparso molto propositivo nelle parole e nei fatti che ha comunque monitorata la situazione delle segnalazioni rispetto a criticità che si verificano, ma che non pone la questione come unico argomento di interlocuzione. La richiesta mi sembra quella di intensificare il dialogo con i vari settori dell’Amministrazione nell’ottica di collaborare per il benessere dei residenti” dichiara Francesca Romagnoli”.

Sarà concordato un sopralluogo, in una data da definire, in alcune delle zone indicate per verificare, anche alla presenza degli altri Assessori competenti, alcune delle situazioni segnalate durante l’incontro. Gli incontri con i Comitati di Quartiere proseguiranno anche nei prossimi giorni.

