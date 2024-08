“Poli spara su opposizione. Che pensi alle beghe interne”

“Ho notato, e non è la prima volta, che Roberto Poli, capogruppo del Pd in consiglio comunale, è affetto dalla brutta dipendenza di sparare a casaccio sull’opposizione e in particolare sulla ‘giunta ombra’ che abbiamo creato. Speriamo passi in fretta”. Anche noi di ‘Novità a Cremona’, per il bene della città, ci auguriamo che con l’arrivo dell’autunno la ‘giunta ombra’ possa essere meno impegnata. Ne esiste una ufficiale, pagata profumatamente dai contribuenti. Di cui però abbiamo perso le tracce disseminata qua e là tra vacanze e aperitivi. Ora la ricreazione è finita: speriamo inizi a lavorare. Per quanto riguarda la ‘giunta ombra’ lavorerà per tutto il mandato, con buona pace del Presidente Pizzetti secondo cui ‘non esiste’. La nostra opposizione manterrà questi ritmi per dimostrare quanto abbiamo a cuore Cremona.

Per quanto riguarda il capogruppo del Pd, Poli ha grandi pretese su di sé, dal vago sapore napoleonico. Non solo vuole essere il capogruppo del partito unico del centro sinistra. Esige di dettare indicazioni su toni, strumenti, modalità che dovrebbe adottare l’opposizione ed io, in particolare. Un vero ‘democratico’: insomma. A Poli, per altro, non manca anche la spocchia napoleonica di irridere la mozione di ‘Novità a Cremona’ sul divieto del rilascio dei palloncini in atmosfera. Accusa noi, come tutte le altre giunte in Italia del suo partito che hanno fatto proprio questo divieto (penso alla giunta comunale di Monza) , di portare via i palloncini ai poveri bambini. Che cattivoni! Niente di più falso!

La mozione prende, invece, spunto dalle richieste della Onlus Plastic Free: l’organizzazione impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica. Si chiede solo il divieto al rilascio degli stessi palloncini, in atmosfera. Esplodendo ricadono a terra e sono ingeriti dalla fauna provocandone la morte. E’ un gesto per salvaguardare l’ambiente. Già: l’ambiente. Sappiamo bene le difficoltà del PD ad affrontare tematiche ambientali. Sono tutti affaccendati con A2A a realizzare un mega impianto di bio-metano nel parco del Po e del Morbasco.

Ultima nota dolente. Poli punta il dito sulle divisioni interne all’opposizione. Tra noi non vige il pensiero unico: non siamo in caserma o, peggio, nella vecchia via Volturno. Le relazioni sono ottime e all’insegna del rispetto. Lui può mettere la mano sul fuoco sulla compattezza della Giunta? Dubito. Mi giungono voci insistenti che l’assessore Burgazzi stia rivendicando con determinazione le deleghe alla cultura a discapito dell’assessore Bona. Sicuramente arriverà una smentita, ma, memore delle balle a mezzo stampa sull’ottenimento del contributo per la sistemazione di Palazzo Cittanova, continuerò a credere alle voci”.

Alessandro Portesani, capogruppo della lista civica Novità a Cremona

