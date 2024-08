Casalasco sempre più internazionale: dal 2 al 5 settembre parteciperà al Fine Food Australia, la più importante fiera del Paese, dedicata al settore dell’agroalimentare.

Dopo l’acquisizione lo scorso anno dell’azienda De Martino, finalizzata al presidio del mercato asiatico e di quello giapponese in particolare, il Gruppo punta ora sull’Australia, un’area fortemente strategica per proseguire il percorso di espansione internazionale e portare il pomodoro del territorio locale, vera e propria eccellenza del Made in Italy, sempre più lontano.

Nel proprio stand (HB16) Casalasco presenterà i prodotti del celebre brand Pomì e l’ampia gamma destinata alle attività di co-packing e private label.

Fine Food Australia, che quest’anno celebra la 40esima edizione, si svolge in modo alternato nelle due maggiori città del continente: dopo Sidney nel 2023, quest’anno tocca a Melbourne.

Casalasco, che rappresenta la prima filiera integrata del pomodoro da industria in Italia, sarà in fiera con l’intero Gruppo, che comprende anche le società controllate Emiliana Conserve, SAC e De Martino ed è in grado di offrire oltre 2.000 referenze di prodotti finiti per tutti i gusti e le esigenze.

© Riproduzione riservata