La vasca olimpionica lunedì riapre i battenti, dopo i lavori di manutenzione straordinaria effettuati sulla sala macchine. L’intervento ha riguardato il collettore principale di mandata della piscina che serve l’acqua direttamente in vasca. Questa conduttura è stata sottoposta a opere di manutenzione che, prima del febbraio scorso, non erano prevedibili in quanto le certificazioni dei materiali non lasciavano supporre la necessità di intervenire.

Un lavoro eseguito in tempi record che ha visto il cambio di 2200 metri cubi d’acqua poi riparametrata, la pulizia di fondo degli spogliatoi, della vasca e degli spalti.

Gaia Corbani, direttrice dell’impianto: “Parliamo di un lavoro molto lungo e impegnativo, ma ce l’abbiamo fatta. Sono molto soddisfatta perché siamo riusciti anche a confermare i tempi che avevamo annunciato. Fin da subito la risposta dei frequentatori dei corsi non si è fatta attendere e questo ripaga di tutti gli sforzi fatti in queste due settimane quindi aspetto tutti a braccia aperte”.

Durante il periodo di lavori, l’impianto non si è mai fermato con attività e corsi che sono andati avanti nella piscina più piccola, ma la ristrutturazione prosegue come spiega l’assessore allo sport Zanacchi: “I fruitori da lunedì quando accederanno all’impianto vedranno che è stato allestito il cantiere per la fase 2 dei lavori del project financing da parte di Forus, quindi parliamo di lavori edili che interesseranno gli spogliatoi della vasca convertibile e tutta la parte della vasca ex anni 70. Anche per quanto riguarda i blocchi, il gestore si è attivato per fare gli interventi sia di adeguamento piuttosto che di natura straordinaria per risolvere gli imprevisti che sono successi a inizio del mese di marzo”.

© Riproduzione riservata